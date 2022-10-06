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Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Haris Seferovic ve Juan Mata'nın satın alma opsiyonlarının şartları ortaya çıktı. Opsiyonun devreye girebilmesi için 20 karşılaşmada ilk 11 şartı bulunuyor. Manchester United'ten kadroya katılan Juan Mata'nın ise en az süre alma şartı var. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:06
Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Yıldız transferlerle sezona giriş yapan sarı kırmızılılar çilekleri bir bir kadrosuna kattı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Golcü arayışındaki Aslan, Benfica'dan Haris Seferovic ile anlaştı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala sarı kırmızılılar İngiltere'den Juan Mata'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren Galatasaray, özellikle Haris Seferoviç ve Juan Mata'nın kontratlarına opsiyon maddesi koyarken bu oyuncuların anlaşmalarındaki detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Sarı kırmızılılar, Seferovic'i Benfica'dan bir yıllığına 1 milyon Euro'ya kiralarken 2.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu için ise başarı maddesi koymuştu.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Opsiyonun 20 resmi maçta oynaması halinde devreye gireceği bilinirken önemli bir detay gün yüzüne çıktı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

EN AZ 16 MAÇ DAHA GEREKLİ

Milliyet'in haberine göre, opsiyon maddesinin devreye girmesi için Seferovic'in ilk 11'de 20 resmi maça çıkması gerektiği öğrenildi.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

İlk 4 haftada 11'de yer alan Seferovic sonra formayı Gomis'e kaptırırken Kayseri maçıyla de Icardi'nin 11'de olması bekleniyor.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Şu anda 2. hatta 3. golcü konumundaki yıldızın işi oldukça zor.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Seferovic'in 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunun devreye girmesi için 16 maçta daha rekabetini kazanıp 11'de olması gerek.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

ADANA DEMİR MAÇI GEÇERLİ DEĞİL

Transferin son günü Mertens'in alternatifi olarak alınan Juan Mata'nın durumu ise daha farklı.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

1+1 yıllık sözleşme imzalanan Mata'nın opsiyon maddesi de 'hamle oyuncusu' olarak düşünülerek düzenlendi.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

İspanyol yıldızın, 20 resmi maçta 45 dakika ya da daha fazla süre alması halinde opsiyon maddesi devreye girecek.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Adana Demir'e karşı 57. dakikada oyuna girdiği için bu maç opsiyon maddesinde geçerli görülmeyecek.

Galatasaray'da Haris Seferovic ve Juan Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı!

Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre aldı. Juan Mata Süper Lig'de şu ana kadar 1 maçta forma giydi.

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