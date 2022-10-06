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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yabancı sınırı kuralı sorun yaratmayı sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk bu durumla ilgili çözüm üretmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları sonrasında tecrübeli teknik direktörün yeni arayışlara başladığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

1-ÇÖZÜMÜ SOLDA BULACAK

Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Tecrübeli hoca, Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Okan Buruk'un elinde sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

2-MUSLERA KULÜBEYE!

Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

3-SAVUNMADA 2 YERLİ

Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.

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