GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...

Zorlu Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.
Zorlu Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.
Takvim'in haberine göre Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün çok kötü performansı sonrası yeni arayışlara girdi.
Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor.
İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:
1-ÇÖZÜMÜ SOLDA BULACAK
Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak.
Tecrübeli hoca, Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans vermişti.
Okan Buruk'un elinde sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor.
Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu.
2-MUSLERA KULÜBEYE!
Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor.
Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada.
Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.
3-SAVUNMADA 2 YERLİ
Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda.
Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada.
Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.