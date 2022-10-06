Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Son dakika Galatasaray haberleri: Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğü olay olmuştu. Yönetim yıldız futbolcu ile maaş görüşmelerini sürdürüyor. Kerem'in isteği Cimbom'da krize neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 18:06
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Bu sezon gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle kadrodaki yerli oyuncular arasındaki maaş dengesinin bozulması nedeniyle flaş bir adım atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

22 MİLYON LİRALIK ÖRNEK!

Yönetim, Kerem'in futbolcunun menajeriyle yapılacak görüşmeler öncesi ciddi bir kriz kapıya dayandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Alınan bilgilere göre şu anda 10 milyon lira yıllık ücreti olan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yılda ortalama 22 milyon liralık kazancını örnek göstererek maaşına yüzde 100 zam talep edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Ancak yönetim cephesinin düşüncesinin çok daha farklı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Takvim'in haberine göre; başkan Dursun Özbek'in genç yıldızın geçtiğimiz sezon maaşının 900 bin liradan 10 milyon liraya çıkarılması nedeniyle şu anda yüzde 30'luk bir zam yapmayı planladığı ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

NELSSON'A YÜZDE 30 YAPILDI

Kerem'in böyle bir teklif yapılması durumunda kesinlikle kabul etmeyeceği ve bu durumun yeni bir krizin fitilini ateşleyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde de Nelsson'un maaşına yüzde 30 zam yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşme ve yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 23 yaşında (d. 21 Ekim 1998), sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Yüzde 70'lik...

KEREM AKTÜRKOĞLU NERELİ?

D. 21 Ekim 1998, İzmit, aslen Kocaelilidir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Futbola veda eden Arda Turan’dan Pep Guardiola benzetmesi! Galatasaray’daki teknik direktörlük modelini anlattı…
Ankara'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Aydan D. eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi! 'Beni öldüreceğini söyledi'
Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz
G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..."
Buruk krize çözüm arıyor! 3'lü formül ve hatta...
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay'ın eşinden Manchester eleştirisi! "Taze yemek yok" İlkay'ın eşinden Manchester eleştirisi! "Taze yemek yok" 19:16
TFF 2. ve 3. Liglere "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" uygulayacak TFF 2. ve 3. Liglere "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" uygulayacak 19:06
PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Trabzonspor... PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Trabzonspor... 18:51
Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok Volkan Demirel: Kazanmaktan başka şansımız yok 18:42
Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz Abdullah Avcı: Önemli bir adım atmak istiyoruz 18:26
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 18:06
Daha Eski
PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası PFDK'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası 17:52
Pereira dönüyor! İşte takımı Pereira dönüyor! İşte takımı 17:47
Monaco-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu! Monaco-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu! 17:46
G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..." G.Saray hayalini açıkladı! "Barcelona gibi..." 17:41
Sturm Graz - Lazio maçı saat kaçta? Sturm Graz - Lazio maçı saat kaçta? 14:27
Midtjylland - Feyenoord maçı saat kaçta? Midtjylland - Feyenoord maçı saat kaçta? 14:30