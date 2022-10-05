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Nelsson zammı kaptı

Galatasaray, Sevilla’dan 13 milyon euro’luk teklif alan genç yıldızın, sözleşmesini yeniledi. Yıllık 1 milyon euro kazanan Victor Nelsson’a 300 bin euro zam yapıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Nelsson zammı kaptı

Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere geldi. Sarıkırmızılı yönetim, ilk hamlesini yaptı ve 13 milyon euro'luk resmi teklife rağmen Sevilla'ya satmadığı Victor Nelsson'un sözleşmesini yeniledi. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Nelsson'un 1 milyon euro olan garanti ücreti 1.3 milyon euro'ya çıkartıldı. 2026'ya kadar geçerli sözleşme tarihi aynı kalan Danimarkalı stoperin 25 milyon euro olan serbest kalma maddesi değişmedi. KAP'a yeni anlaşmayla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

AVRUPA TAKİPTE

Nelsson'un performansından memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki oyuncusunu 300 bin euro zamla ödüllendirmiş oldu. Dünya Kupası'nda Danimarka formasıyla boy gösterecek olan Nelsson'a Ocak ayında Avrupa'dan yeni teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray cephesinin yine kapıyı serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'dan açması bekleniyor. Marcao'yla iyi bir ikili oluşturan Nelsson bu sezon gelen Abdülkerim'le de kısa sürede kaynaştı ve Galatasaray'ın savunmasında duvar ördüler.

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