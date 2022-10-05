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Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey Kamerun'da gündem oldu!

Galatasaray'da bu sezonki performansıyla büyük alkış alan Sacha Boey, Kamerun'da da gündem olmuş durumda. Futbolcunun milli takım durumu ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 09:29
Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey Kamerun'da gündem oldu!

Akşam'ın haberine göre siyaset bilimci Mathias Eric Owona Nguini, Boey'un Kamerun'un Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğini aktardı. Samuel Eto'o ve Rigobert Song'a Sacha Boey konusunda çağrı yaptı.

Nguini, çalıştığı üniversitenin Facebook sayfası üzerinden:''Samuel Eto'o ve Rigobert Song, lütfen Brandon Soppy ile iletişime geçin. Son kez Sacha Boey'de ısrar edin!.. Güzel olacak pişman olmazsınız' çağrısına yer verdi.

KARARI MERAK KONUSU OLMUŞ DURUMDA
Kamerun asıllı olmasına rağmen Fransa'da Montreuil'de doğan Sacha Boey'un milli takım seçenekleri arasında Fransa'da yer almakta. Boey, Rennes altyapısında yetişen futbolcu 2019'da Rennes'de A takıma yükselmesinin ardından bir başka Fransız ekibi Dijon'a kiralandı. Sarı kırmızılılar 2021 yılında 1 milyon 150 bin euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.

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