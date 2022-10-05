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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu sonuç sonrası radikal kararlar alabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 19:35
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası yeni arayışlara giren teknik direktör Okan Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

1-ÇÖZÜMÜ SOL BEKTE BULACAK
Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans veren tecrübeli hocanın elinde sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

2-MECBUREN MUSLERA KULÜBEYE
Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

3-SAVUNMADA 2 YERLİ STOPER
Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Teknik direktör Okan Buruk bu hafta ligde takımının BAY olması nedeniyle düşünmek için önemli bir zamana sahip olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Tecrübeli hocanın idmanlarda tüm formülleri deneyeceği ve Kayserispor deplasmanında bunlardan birisini kullanacağı gelen bilgiler arasında.

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