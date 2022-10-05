GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera...

Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.
Adana Demirspor deplasmanında çok iyi bir futbol oynamasına rağmen 2 puan bırakan Galatasaray'da gündem yerli krizi.
Takvim'in haberine göre, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası yeni arayışlara giren teknik direktör Okan Buruk'un 3 formül üzerinde durduğu belirtiliyor.
İşte tecrübeli hocanın kafasındaki planlar:
1-ÇÖZÜMÜ SOL BEKTE BULACAK
Okan Buruk'a mevcut kadro içinde en kestirme ve riski az çözüm sol bekte yerli bir futbolcu oynatmak.
Adana'da Dubois'ya bu bölgede şans veren tecrübeli hocanın elinde sol bekte oynatabileceği 3 isim bulunuyor.
Bunlardan ilki asıl bölgesi orta alan olmasına rağmen Berkan Kutlu.
Ayrıca Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir de idman performansına göre 11'e girebilir.
2-MECBUREN MUSLERA KULÜBEYE
Buruk sezon başından bu yana Muslera'dan vaçgeçmeyeceğini açık şekilde belirtiyor.
Ancak gelinen noktada Uruguaylı kalecinin kulübeye geçişi ciddi şekilde masada.
Kağıt üzerine daha kolay gözüken maçlarda Okan Kocuk'un kaleye geçmesi en çok üzerinde durulan formüllerden birisi.
3-SAVUNMADA 2 YERLİ STOPER
Yaşanan kriz nedeniyle Buruk'un gündemine formasyon değişikliği bile gelmiş durumda.
Başarılı hocanın 3-5-2 dizilişinde defansta Emin veya Metehan'dan birisini, sol kanatta ise Berkan, Kazımcan veya Emre'yi oynatması masada.
Bu durumda hem Yunus hem de Kerem'in kulübede oturması da mümkün olacak.
Teknik direktör Okan Buruk bu hafta ligde takımının BAY olması nedeniyle düşünmek için önemli bir zamana sahip olacak.
Tecrübeli hocanın idmanlarda tüm formülleri deneyeceği ve Kayserispor deplasmanında bunlardan birisini kullanacağı gelen bilgiler arasında.