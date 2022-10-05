GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri de İspanyol yıldız Juan Mata oldu.
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri de İspanyol yıldız Juan Mata oldu.
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, futbol kariyeri sonrasına yatırım yapmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapan Juan Mata, FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği diplomasını almak için kursa başlayacak.
Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen bu kursa Mata'nın dışında eski futbolculardan John Terry, Fernandinho, Tim Cahill ve kadın oyunculardan Carli Lloyd gibi isimler de katılacak.
Mata, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 1 maça çıktı.
Adana Demirspor karşısında ilk kez formasına kavuşan Mata, sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazandı.
JUAN MATA KİMDİR?
Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.
Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.
1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor.
İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.
Deneyimli futbolcu kariyeri boyunca görev aldığı 633 müsabakada 138 gol kaydederken 157 de asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...