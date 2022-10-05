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GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata, kariyeriyle ilgili flaş bir hamle yapıyor. İspanyol yıldız, FIFA'nın organize ettiği spor yöneticiliği kursuna katılacak. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 09:40
GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri de İspanyol yıldız Juan Mata oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, futbol kariyeri sonrasına yatırım yapmak için harekete geçti. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapan Juan Mata, FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği diplomasını almak için kursa başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen bu kursa Mata'nın dışında eski futbolculardan John Terry, Fernandinho, Tim Cahill ve kadın oyunculardan Carli Lloyd gibi isimler de katılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Mata, Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 1 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Adana Demirspor karşısında ilk kez formasına kavuşan Mata, sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

JUAN MATA KİMDİR?

Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata'dan flaş hamle! Kursa başlayacak

İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.

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