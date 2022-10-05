GALATASARAY HABERLERİ: Icardi eleştirilere cevabı sahada verecek! O iddialara gülüp geçiyor

Galatasaray'da artık Mauro İcardi rüzgarı esecek.
Galatasaray'da artık Mauro İcardi rüzgarı esecek.
Arjantin'den İstanbul'a dönen yıldız futbolcu son paylaşımı taraftarları memnun etti.
İnstagram hesabından İstanbul'a dönüş yolculuğundan bir fotoğraf paylaşan İcardi, üzerine de "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" diye yazdı.
Yıldız futbolcunun, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra geçtiğimiz günlerde takipten çıktığı Wanda Nara'yı yeniden takip etmesi de bunu doğruladı.
Eşiyle yaşadığı sorunların ardından Arjantin basını, "Futbolu bırakmayı düşünüyor" iddiasını ortaya attı.
PROGRAM HAZIRLADI
İcardi'nin futbolu bırakmak gibi bir düşüncesinin söz konusu olmadığı ve son dönemde hakkında çıkan haberlere gülüp geçtiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma anlarını unutamayan başarılı futbolcunun, kendini Galatasaray ve futbola adamaya hazırlandığı ifade edildi.
"Artık Galatasaray için savaşacağım ve sadece gollerimle konuşulacağım" diyen İcardi'ye teknik direktör Okan Buruk da tam destek verecek.
Gerek mental gerekse fiziksel anlamda güçlenmesi için Florya'da bugünden itibaren özel programa tabi tutulacak.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.
9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.
Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.
Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.
Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.
Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.