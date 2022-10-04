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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'da mutlu son! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Genç savunmacının yeni maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Öte yandan 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelinde değişikliğe gidilmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 16:55 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 17:04
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'da mutlu son! İşte yeni sözleşmesi

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.

Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.

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