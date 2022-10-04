Muslera gidiyor Pena geliyor!..

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken iddia ortaya attı. Moretto, "Sezon sonunda Muslera'yı 'neredeyse kesin olarak' kaybedecek olan Galatasaray, İnaki Pena'yı as kaleci olarak kadrosuna katmak istiyor" dedi. Barcelona'ya çok yakın bir kaynak olan Moretto'nun bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Muslera'nın takımdan ayrılacağına işaret eden İtalyan ismin bunu 'kesin' olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

BARÇA'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Barcelona'da İnaki Pena'nın daha büyük rol alması bekleniyordu. Neto'nun ayrılışı sonrası ikinci kaleci konumuna gelse de henüz aradığı şansları bulamadı. Bunda Marc-Antre ter Stegen'in sezona yaptığı iyi başlangıç etken oldu. Alman kalecinin şu an için ilk 11'deki yerini kaybetmesi pek mümkün gözükmüyor. Galatasaray'da parlayan Pena'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek olması avantaj görülüyor.