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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'da sorun para mı? İşte menajerinin G.Saray'dan talebi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğü olay olmuştu. Yönetim yıldız futbolcu ile maaş görüşmelerini sürdürüyor. Milli futbolcunun istediği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
SAVAŞ ÇORLU
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Başarılı futboluyla geçen sezona damga vuran genç oyuncu, bu sezon beklentilerin altında kalırken düşük maaşı nedeniyle kendisini sahaya yeterince veremediği şeklinde iddialar ortaya atılmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Yıllık 10 milyon TL alan Kerem'in menajeriyle yönetim arasında zam görüşmelerinin bir süredir devam ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

ARADA UÇURUM VAR

Kerem, 2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve yıllık 900 bin TL'lik kontrata imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon dönemin başkanı Burak Elmas tarafından iyileştirme yapılan Kerem'in maaşı 10 milyon TL'ye yükselmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten yeni maaş beklentisinin 30 milyon TL olduğu ifade edilirken yönetimin ise 20 milyon TL önerdiği gelen haberler arasında...

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de oynanan tüm mücadelelere ilk 11'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

8 maçta görev yapan Kerem, sadece Kasımpaşa karşısında 2 golle öne çıkabildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Diğer maçlarda ise skora bir katkı veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 23 yaşında (d. 21 Ekim 1998, İzmit, Kocaeli), sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun talep ettiği maaş ortaya çıktı!

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

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