Anayasal hakkı

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden genç oyuncuyla ilgili, "Yusuf sonuçta Türk... Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Böyle gibi bir sürü oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı. Bu çocuklar Türkiye'ye geldiğinde, çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor. Burada bir aykırılık var" dedi.

AVRUPA'DA OYNUYORLAR

Timur şöyle devam etti: "Bizim oyuncularımızdan, İtalyan pasaportuna sahip olan oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle... Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor. Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa, Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak. Yani bunu böyle uygulayan nadir ülkelerden birisiyiz. Çözüme kavuşması gerekiyor." Beyaz Tv'ye konuşan Erden Timur, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ya da TFF ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine " TFF Başkanı'na ya da Cumhurbaşkanı'na gitmemiz söz konusu değil" diye konuştu.

ICARDI İDDİALARINA GÜLÜYORUM!

Mauro İcardi'nin Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almamasının ardından ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Erden Timur, "Ne diyeyim; gülüyorum. Başka diyecek bir şey yok. Çarşamba günü adalesinde bir şey vardı. Sonra da son antrenmanda benzer bir şey oldu. Okan Hoca da söyledi. Sadece 3 günlük milli takım arasında herkes gibi ülkesine gitti. İnsanlar böyle şeyler çıkartarak yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum" dedi.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Hukukçu Rezan Epözdemir, "TFF yönetim kurulu benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir talimat değişikliği yapabilir. Dolayısıyla değiştirilmesi çok zor değildir. Mutlaka sorunun çözümüne dair irade konulması gerekiyor" dedi.