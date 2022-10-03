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Galatasaray'da tepki çeken ikili! Eleştiri oklarının hedefindeler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün eleştirilerin odağında. Yerli kontenjanından 8 maçın 8’ine de 11’de başlayan iki genç futbolcu, A. Demirspor karşısında da döküldü. 90 dakika sahada kalan Kerem ve Yunus tam 34 top kaybı yaptı, 9 şutları adresi bulmadı, karavanaya gitti. Sarı-kırmızılılarda iki oyuncuyu ilk 11 dışında bırakacak formül aranıyor. Peki Okan Buruk ne yapabilir? İşte ihtimaller...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

Galatasaray, ikinci yarının başında 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında 1 puanla yetinirken Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün etkisiz futbolları maça damga vurdu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

İlk 11'de 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu nedeniyle iki futbolcu bu sezon oynanan 8 maçın tamamında ilk 11'de şans buldu. Ancak beklentileri karşılamak bir yana takımı aşağı çeken isimler oldular.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

Geçen sezon Kerem Galatasaray, Yunus ise Adana Demirspor'daki müthiş performanslarıyla adından çokça söz ettirmişti. Ancak o başarılı çıkışlarını ne yazık ki bu sezona taşımayı başaramadılar. Kerem'in 2 gol attığı, Yunus'un 1 asist yaptığı Kasımpaşa deplasmanı dışındaki 7 maçta iki milli yıldızın istatistik karnesinde 'sıfır' yazıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

ARAYIŞLAR BAŞLIYOR
A.Demir karşısında 90 dakika sahada kalan Kerem 20, Yunus 14 top kaybı yaptı. Ayrıca Yunus (5) ve Kerem'in (4) toplamda 9 şutu karavana oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

"Buruk artık Kerem ve Yunus ikilisinde ısrar etmemeli ve bu iki ismi hamle oyuncusu yapmalı" şeklindeki eleştiriler gün geçtikçe artmaya başladı.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

Nitekim Buruk da A. Demir maçı sonrası, "Süper Lig'deki takımların zorluğu yabancı kuralı... Oyuncu değişikliği yaparken zorlanıyoruz" diyerek durumdan memnun olmadığını ortaya koydu. G.Saray, 9. Haftayı BAY geçecek ve Buruk'un bu sürede farklı isimler üzerinde durması bekleniyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

YAZARLAR iKi OYUNCU iÇiN NE DEDi?
BÜLENT TİMURLENK: Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün 8+3'e sığınan verimsizlikleri, serbest vuruş ve kornerlerdeki Kerem ısrarı ve son vuruşlardaki hovardalık.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

GÜNTEKİN ONAY: Okan Buruk Hoca şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. Ancak Kerem ve Yunus'un form tutmalarına ihtiyacı var.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

LEVENT TÜZEMEN: Mata oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın bariz bir üstünlüğü var. Kerem ve Yunus, bakın bir çevre kontrolü yapın, Mata'dan bunu öğrenin.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

REHA KAPSAL: Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu 8 maçtır kontenjandan oynuyor. Bu kadar çözümsüzlük olmaz. Gomis-Yunus-Keremle şampiyonluk olmaz.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

SERKAN KORKMAZ: Kerem ve Yunus'u birlikte değerlendirmek bana doğru gelmiyor. Yunus kalabilir ama Kerem kotasını doldurdu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray'ın mutlaka hızlı hücuma evrilmesi lazım... Ama iki ön kanat adamı Yunus ve Kerem ile "hızlı hücum" zor.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

OKAN BURUK NE YAPABiLiR?
Transferın son günü Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Yusuf Demir'i transfer eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus'u ilk 11 dışında bırakacak formül aranıyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

İşte o ihtimaller:
İlk 11'de forma giyen Leo Dubois'in yerine sol bekte Kazımcan Karataş veya Emre Taşdemir'e şans verebilir.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu tepki çekti! Okan Buruk formül arıyor

Sol kanatta Kerem'in yerine Barış Yılmaz'la başlayabilir.

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