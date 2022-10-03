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Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanından golsüz dönen sarı kırmızılılarda Okan Buruk kadroda revizyona gidebilir. Sarı kırmızılıların genç çalıştırıcısı, Adana'da 11 top kaybı yapan, 25 ikili mücadelede %36, 12 diripling denemesinde %25 başarı sağlayan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme gerçekleştirecek. Okan Buruk, Kerem'in performansına göre yıldız oyuncuyu yedek kulübesine çekecek...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 09:42
Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Galatasaray Süper Lig'in 8.haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Sarı kırmızılılarda gol sorunu devam ediyor

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Hücum hattında sorun yaşayan Aslan, Süper Lig'de 8 haftada 9 gol kaydetti.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Galatasaray'da 'bay' geçilecek 9. hafta sonrasında önemli bir değişim kapıda...

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'ın en başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nu performansını yükseltmezse kenara alacak.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Konyaspor maçının ardından Adana Demirspor deplasmanında da beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun yedek kulübesine çekilmesi artık gündeme geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

0-0 sona eren Adana deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun istatistikleri de tartışılan, eleştirilen performansını doğrular nitelikte oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Öyle ki yıldız futbolcu 11 top kaybı ile Galatasaray'ın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Rakipleri ile 25 kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu yüzde 36'lık başarı sağladı.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

12 dripling denemesinin ise Kerem yüzde 25'inde başarı sağlayabildi.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Bu gelişmelerin ardından Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüşecek.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Futbolcuları ile samimi diyalog içinde olan Buruk oyuncusuna hatalarını, istediklerini detaylı anlatacak.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Antrenman performansı da Okan Buruk ile teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Hem oyuncusunu korumak hem de Kerem'in performansını arttırması adına 'mesaj' niteliğinde değişim hamlesi bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Barış Alper Yılmaz'ın form durumu da Kerem'in geçer not alamaması halinde 11'e kimin monte edileceğini de netleştirecek.

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