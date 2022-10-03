Galatasaray'da Okan Buruk kadroda değişikliğe gidebilir! Kerem Aktürkoğlu ile özel gürüşecek

Galatasaray Süper Lig'in 8.haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı
Sarı kırmızılılarda gol sorunu devam ediyor
Hücum hattında sorun yaşayan Aslan, Süper Lig'de 8 haftada 9 gol kaydetti.
Galatasaray Süper Lig'in 8.haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı
Sarı kırmızılılarda gol sorunu devam ediyor
Hücum hattında sorun yaşayan Aslan, Süper Lig'de 8 haftada 9 gol kaydetti.
Galatasaray'da 'bay' geçilecek 9. hafta sonrasında önemli bir değişim kapıda...
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'ın en başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nu performansını yükseltmezse kenara alacak.
0-0 sona eren Adana deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun istatistikleri de tartışılan, eleştirilen performansını doğrular nitelikte oldu.
Öyle ki yıldız futbolcu 11 top kaybı ile Galatasaray'ın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.
Rakipleri ile 25 kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu yüzde 36'lık başarı sağladı.
12 dripling denemesinin ise Kerem yüzde 25'inde başarı sağlayabildi.
Bu gelişmelerin ardından Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak görüşecek.
Futbolcuları ile samimi diyalog içinde olan Buruk oyuncusuna hatalarını, istediklerini detaylı anlatacak.
Antrenman performansı da Okan Buruk ile teknik heyeti tatmin etmezse yıldız futbolcu bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayacak.
Hem oyuncusunu korumak hem de Kerem'in performansını arttırması adına 'mesaj' niteliğinde değişim hamlesi bekleniyor.
Barış Alper Yılmaz'ın form durumu da Kerem'in geçer not alamaması halinde 11'e kimin monte edileceğini de netleştirecek.