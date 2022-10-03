Galatasaray'da kale emin ellerde!

Orta saha ve forvette sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın savunma hattı parlıyor. Muslera kalede, Nelsson ve Abdülkerim stoperde, Sacha Boey ve Leo Dubois ise bekte etkili performanslarıyla adından söz ettiriyor. Adana Demir'e de geçit vermeyen sarı-kırmızılı savunma 1978/79'dan bu yana ilk kez ilk 5 deplasmanının 4'ünde kalesini gole kapadı. O sezon da ilk 4 deplasmanda gol yememişti.



ŞUT İZNİ VERMEDİ

Cimbom, ev sahibi A. Demirspor'a en az şut çektiği maçı oynattı. Son yarım saatte 10 kişi oynayan ev sahibi maçı 8 şutla tamamladı. Bu sezon ilk kez gol atamadı. G.Saray tarihinin en fazla forma giyen beşinci oyuncusu olan Muslera, maç başına 3.3 kurtarış yaparak takımına hayat vermeye devam ediyor. İlk 8 haftada kalesinde 5 gol gören Uruguaylı eldiven, yine taraftarların sevgilisi olmayı başardı.