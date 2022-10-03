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Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. 8 haftası geride kalan Süper Lig'de sarı kırmızılılar gol sıkıntısı yaşıyor. Mertens ve Seferovic'ten sonuç alamayan Cimbom'da gözler Icardi'ye çevrildi. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Muslera'nın güven verdiği sarı- kırmızılı takımda hücumda yaşanan sıkıntılar puan kayıplarına sebep oldu.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Bafetimbi Gomis dışındaki forvetlerden henüz gol katkısı gelmedi.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Son Adana Demirspor maçında 43 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray çektiği 23 şutun 4'ünü kaleye isabet ettirse de sonuç alamadı.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

57 dakika sahada kalan Gomis topla fazla buluşamadığı gibi, buluştuğunda da son vuruşu yapamadı.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Seferovic ve Mertens de bitiricilikten uzaktı.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Galatasaray'da gözler Mauro İcardi'ye çevrildi.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ve Adana Demir maçı kadrosunda yer almayan Arjantinli yıldızın, nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Cimbom, Adana Demir karşısında Gomis, Seferovic ve Mertens'i hücumda kullandı ancak sonuç alamadı. Gözler Icardi'ye çevrildi.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray son 10 yılda gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Sarı-kırmızılı takım 1'i altı pastan, 11'i ceza sahası içinden 11'i ise ceza sahası dışından olmak üzere 23 şut çekti.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Atılan 23 şutun 17'si açık oyunda, 6'sı ise duran toptan geldi.

Forvet çok gol yok! Galatasaray sonuç alamıyor

Sadece 4'ünde isabet sağladı. Dries Mertens'in şutu üst direkte patladı.

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