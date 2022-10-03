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GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen Mertens ise sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 karşılaşmada gol veya asist üretemedi. Yıldız futbolcu 16 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 17:43
GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamıyor...

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Cimbom'un Belçikalı yıldızı, Süper Lig'de henüz gol ve asist üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Haftalar geçtikte üzerindeki stres daha da artan tecrübeli oyuncunun performansı taraftarı da kahrediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens'in, Süper Lig'de ilk 7 haftada gol ve asisti bulunmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

442 dakika sahada kalan 35 yaşındaki oyuncunun performansı tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın yıldızı Mertens, kariyerinde 2. kez ligde ilk 7 maçında gol veya asist üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Takvim'in haberine göre; Mertens bu durumu daha önce 2006-2007 sezonunda yaşamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda da ilk 7 haftada golle tanışamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Geçen sezon Napoli'de ilk 5 hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mertens, 6. haftayı ise yedek kulübesinde geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

7. haftadan itibaren oynamayan başlayan tecrübeli futbolcu 13. haftada ilk golünü Inter'e karşı kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

2020-2021 sezonunda ise ilk 7 haftada, 2 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Mertens 16 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Kariyeri başarılarla dolu olan Dries Mertens, toplamda 690 karşılaşmada forma giydi.

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