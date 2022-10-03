Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Bal yapmayan arı Mertens!

GALATASARAY HABERİ: Bal yapmayan arı Mertens!

Son dakika spor haberi: Taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan ve 10 numaralı formayı giyen Mertens, henüz skora katkı yapamadı. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı saha içinde çok istekli görünse de henüz sahada istenilen katkıyı sunamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Bal yapmayan arı Mertens!

Napoli için Mertens adeta Maradona gibi bir efsane... Galatasaraylı taraftarlar da geldiği günden bu yana gösterdikleri büyük ilgi ile Belçikalı futbolcuya hakkını verdi. 35 yaşındaki oyuncu saha içinde çok istekli görünse de henüz sahada istenilen katkıyı sunamadı. 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mertens, 442 dakika şans buldu. Ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Ara pası hiç yok. Pas yapma yüzdesi (83.7) de çok düşük. Şutları çok zayıf... 9'u ceza sahası dışından 8'i içinden 17 şut attı. 12'si açık oyunda, 1'i kontrada, 4'ü duran toptan gelen şutlardı. Şutların 7'si engellendi. 3'ü isabetsizdi. 1'i de direkte patladı. 6'sında isabet sağladı, golü bulamadı.

DİĞER
Merve Boluğur gelinliğiyle göz kamaştırdı! Merve Boluğur'un gelinliğine beğeni yağdı! "Gelin gibi gelin"
76 yaşındaki Süperstar sarı kostümüyle gençlere meydan okudu!
G.Saray'da forvet çok gol yok!
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da tepki çeken ikili! Eleştiri oklarının hedefindeler
G.Saray'da forvet çok gol yok!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:22
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti 00:20
Lincoln: 1 puan kötü değil Lincoln: 1 puan kötü değil 23:40
F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! F.Bahçe ilk kez gol yemeden çıktı! 23:41
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 23:46
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! Ahmet Çakar'dan derbi sonrası hakem sözleri: Ben çok beğendim! 23:58
Daha Eski
Dolmabahçe'de golsüz derbi! Dolmabahçe'de golsüz derbi! 23:35
Derbide 28 yıl sonra bir ilk! Derbide 28 yıl sonra bir ilk! 23:35
Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu Toroğlu: Biri kazansa diğerine yazık olurdu 23:35
Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! Kanarya'nın 3 yıldızına Beşiktaş maçında sıkı takip! 23:36
Juventus 3 puanı 3 golle aldı! Juventus 3 puanı 3 golle aldı! 23:36
Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez Valerien Ismael: Bazen top kaleye girmez 23:36