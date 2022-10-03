GALATASARAY HABERİ: Bal yapmayan arı Mertens!

Napoli için Mertens adeta Maradona gibi bir efsane... Galatasaraylı taraftarlar da geldiği günden bu yana gösterdikleri büyük ilgi ile Belçikalı futbolcuya hakkını verdi. 35 yaşındaki oyuncu saha içinde çok istekli görünse de henüz sahada istenilen katkıyı sunamadı. 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mertens, 442 dakika şans buldu. Ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Ara pası hiç yok. Pas yapma yüzdesi (83.7) de çok düşük. Şutları çok zayıf... 9'u ceza sahası dışından 8'i içinden 17 şut attı. 12'si açık oyunda, 1'i kontrada, 4'ü duran toptan gelen şutlardı. Şutların 7'si engellendi. 3'ü isabetsizdi. 1'i de direkte patladı. 6'sında isabet sağladı, golü bulamadı.