Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ampute Milli Futbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası A Grubu 3. maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı izlemeye seve seve geldiğini söyleyen Özbek, "Sahadaki mücadeleye bakıp hayran kalmamak mümkün değil. Ampute Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Herkesin verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Buraya seve seve geldim. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.

Final müsabakasının Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak olmasını değerlendiren Özbek, "Futbolu seven herkes maçlara gelsin. Heyecanlanmamak mümkün değil. Dikkat çekilmesi gerek bir durum. Galatasaray finallerin takımı olduğu için final bizim sahamızda oynanacak." diyerek sözlerini noktaladı.