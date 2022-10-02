Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

Necati Ateş, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.
Necati Ateş, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.
"İki takım da kontrollü oynadı. Ligde liderliğe oynayan 4-5 takımdan 2'si karşı karşıya geldi."
"Saha içerisinde bunu hissettik. Kaybetmek istemediler ve kazanmak istediler. Maç 90 dakika boyunca iki takım adına kontrollü geçti."
"Maçın ilk yarısında daha heyecan verici pozisyonlar vardı. Henry'nin iki pozisyonu vardı Muslera ve Ertaç iyi pozisyonlar çıkardılar."
"İki takım da gol bulabilirdi. Dengede giden bir maç oldu ilk yarı."
"G.SARAY RİSK ALMALIYDI"
"64. dakikadan sonra Galatasaray daha fazla risk almalıydı. Forveti ikileyerek ön alanı zenginleştirmeliydi. Mertens oyunda kalıp, daha çok pozisyon üretebilirdi."
"Bunu yapabilecek nadir oyunculardan zaten. Mata oyuna girdikten sonra daha farklı oldu. Oyunu biraz daha aldılar ama..."
"Müthiş bir atmosfer ve inanılmaz bir taraftar vardı. Galatasaray baktığınız zaman oyununu arayan kazanmak isteyen bir görüntü sergiledi."
"Elinde kredisi vardı bu maça çıktığında. Uyum her zaman söylüyorum zaman alan bir şeydir."
"Bütün takımların en büyük ilacı zamandır. Bu zaman içinde kayıpları en aza indiren, ilerleyen haftalarda büyük avantaj yakalayacak."
"Son üç maçta bunu ciddi anlamda gösterdi. 10 kişi geriden gelip maç kazandığı haftalar oldu. İki takım da bugün bir puana üzülmez diye düşünüyorum."
"KEREM VE YUNUS GELİŞMELİ"
"Biz Kerem ve Yunus'u eleştirmiyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için konuşuyoruz. Biz beraber çalıştığımız zaman da bunu sık sık kendilerine söylüyorduk."
"Gelişmeleri gerekiyor ve kendilerini geliştimeye devam etmeleri gerekiyor."