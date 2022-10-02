Haberler Galatasaray Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşılaştı ve mücadeleden gol sesi çıkmadı. Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Necati Ateş maçı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 09:17
Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

Necati Ateş, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"İki takım da kontrollü oynadı. Ligde liderliğe oynayan 4-5 takımdan 2'si karşı karşıya geldi."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Saha içerisinde bunu hissettik. Kaybetmek istemediler ve kazanmak istediler. Maç 90 dakika boyunca iki takım adına kontrollü geçti."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Maçın ilk yarısında daha heyecan verici pozisyonlar vardı. Henry'nin iki pozisyonu vardı Muslera ve Ertaç iyi pozisyonlar çıkardılar."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"İki takım da gol bulabilirdi. Dengede giden bir maç oldu ilk yarı."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"G.SARAY RİSK ALMALIYDI"

"64. dakikadan sonra Galatasaray daha fazla risk almalıydı. Forveti ikileyerek ön alanı zenginleştirmeliydi. Mertens oyunda kalıp, daha çok pozisyon üretebilirdi."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Bunu yapabilecek nadir oyunculardan zaten. Mata oyuna girdikten sonra daha farklı oldu. Oyunu biraz daha aldılar ama..."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Müthiş bir atmosfer ve inanılmaz bir taraftar vardı. Galatasaray baktığınız zaman oyununu arayan kazanmak isteyen bir görüntü sergiledi."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Elinde kredisi vardı bu maça çıktığında. Uyum her zaman söylüyorum zaman alan bir şeydir."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Bütün takımların en büyük ilacı zamandır. Bu zaman içinde kayıpları en aza indiren, ilerleyen haftalarda büyük avantaj yakalayacak."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"Son üç maçta bunu ciddi anlamda gösterdi. 10 kişi geriden gelip maç kazandığı haftalar oldu. İki takım da bugün bir puana üzülmez diye düşünüyorum."

Necati Ateş'ten flaş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün sözleri!

"KEREM VE YUNUS GELİŞMELİ"

"Biz Kerem ve Yunus'u eleştirmiyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için konuşuyoruz. Biz beraber çalıştığımız zaman da bunu sık sık kendilerine söylüyorduk."

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