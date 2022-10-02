Haberler Galatasaray Muslera’dan rekor

Muslera’dan rekor

429. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı eldiven, G.Saray tarihinde en fazla şans bulan 5. oyuncu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Muslera’dan rekor

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Adana Demirspor deplasmanında kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekipte 12. yılını geçiren Uruguaylı kaleci, 429. kez kaleyi koruyarak Ergün Penbe'yi geride bıraktı. Muslera böylece G.Saray tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olmayı başardı. Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Muslera'nın önünde 479 maçla Sabri Sarıoğlu yer alıyor. 36 yaşındaki eldiven mücadelede de iyi performans gösterdi. İlk yarıda çok önemli iki top çıkarttığı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

DİĞER
Son dakika haberi: Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! O isimleri geride bıraktı...
Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı
Jesus'tan takıma taarruz emri! Geri çekilmek yasak
Ismael'in derbi parolası: 90 dakika baskı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana'da sessiz gece!
Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..."
2 Ekim 2022 döviz ve altın kuru!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 00:09
Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... Toroğlu'dan flaş eleştiri! Trabzonspor uzun zamandır... 00:12
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 00:42
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
Daha Eski
Adana'da kazanan yok! İşte güncel puan durumu... Adana'da kazanan yok! İşte güncel puan durumu... 23:24
Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi Kritik maça nasıl hazırlandılar? İşte detaylı derbi analizi 23:24
Adana'da sessiz gece! Adana'da sessiz gece! 23:24
Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." 23:26
Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" 23:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 23:55