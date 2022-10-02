GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları da bu müsabakayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)
Adana Demirspor ile Galatasaray'a bize maç boyu verdikleri keyifli mücadeleden dolayı teşekkür etmek gerekir. Heyecan, pozisyonlar vardı ama gol yoktu. Galatasaray bu kadar çok pozisyona girmesine rağmen kazanamayarak bir fırsatı tepti.
Mata ile oyuna başlamamak ne kadar büyük hata ise sahada tam 60 dakika "Hayalet" gibi dolaşan Gomis'e katlanmak çok daha büyük hatadır.
Gomis rakip savunmalarda baskı yapamadı, pas duvarı olamadı, ayağındaki topları kaybetti ve Galatasaray'ı resmen eksik oynattı. Gomis ilk onbir başlamamalı ihtiyaç olunca oyuna girmeli.
Mata girinceye kadar Galatasaray belki çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma duygusunu korudu, rakibe geniş alan vermedi ve bir oyun liderinin eksikliğini yaşıyarak dağınık oynadı. Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmeez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı.
Gomis'li oyunda etkisiz kalan Yunus-Kerem ikilisi Mata ile kendini buldu. Çünkü İspanyol yıldız ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce arkadaşlarının pozisyon almalarını bekledi ve hep sakin kaldı. Mata tüm pasları gelişigüzel değil görerek ve bilerek verdi. Okan hocanın geç de olsa Mata'yı oyuna alırken Mertens'i santrfora itmesi doğruydu.
Midtsjö'yü beğendim. Midtsjö hücuma topla dikine çok hızlı çıkıyor, rakiple top arasına vücudunu akıllı sokuyor, paslarda topun şiddetini çok iyi ayarlıyor.
Adana'nın 10 kişi kaldığı sürelerde Galatasaray rakip kalede çok pozisyon buldu. Final vuruşlarında Yunus ile Kerem gol kaçırmakta birbirleriyle yarıştı. Özellikle; Napoli'de toplara çok sert vurmasıyla tanıdığımız Mertens'in vuruşları şaşırtıcı biçimde çok cılız kaldı.
SERKAN KORKMAZ - NEFES KESTİ
Aynı puanlı lig lideriyle, ikincisi karşılaşınca ister istemez büyük bir beklenti vardı hepimizde. Adana'daki maça Galatasaray'ın eski futbolcularının başrollerinde olduğu Demirspor hızlı başladı.
Sarı-kırmızılılar için o eski futbolcular, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Taylan olsa sorun yoktu aslında. Adana temsilcisi eskilerden en özellerini kadrosuna katmayı becermişti.
Okan hocanın yeni (yepyeni) Galatasaray'ı maç başında Yusuf ve Onyekuru'yu hesaba kattığından fazla kontrollüydü. Top ev sahibindeyken ilk 15 dakika içinde birkaç tehlikeli kontra şansı da bulmuştu sarı kırmızılar.
İlk yarı golsüz geçildiğinde pek çok kişi gibi ben de "Buruk, Mata'yı oyuna almalı" diye düşündüm.
Etkisiz Bafetimbi Gomis yerine Haris Seferovic de fena olmazdı doğrusu. Oliviera'nın eksikliğini hisseden Okan Buruk'un dün akşamki Midtsjö performansından hoşnut olduğu kesin.
57. dakikada gelen Gomis - Mata değişikliği gole daha yakın bir Galatasaray'ın habercisiydi. Oyunun kalan bölümündeki tempo biraz düşmüş top ve maç Galatasaray'a dönmüştü.
Stambouli'nin takımını 10 kişi bırakmasıyla "liderlik maçı" nefes kesen bir hal aldı. 79. dakikada Mertens'in kale ağzında kaçırdığı inanılmaz golden sonra Haris Seferovic ve Oliveira kalan 15 dakikalık süre için oyuna girdi.
Okan hoca üç puan için tüm kozlarını oynamıştı. Barış ile Rashica da girdiğinde orta sahada Sergio Oliveira tek başına kalmıştı. Kalan süre kuru bir heyecanla bitti ve birer puanla sadece iki takım değil tüm futbol camiası da mutlu oldu.