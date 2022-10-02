Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları da bu müsabakayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 08:30
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - FIRSAT TEPTİ

Adana Demirspor ile Galatasaray'a bize maç boyu verdikleri keyifli mücadeleden dolayı teşekkür etmek gerekir. Heyecan, pozisyonlar vardı ama gol yoktu. Galatasaray bu kadar çok pozisyona girmesine rağmen kazanamayarak bir fırsatı tepti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Mata ile oyuna başlamamak ne kadar büyük hata ise sahada tam 60 dakika "Hayalet" gibi dolaşan Gomis'e katlanmak çok daha büyük hatadır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gomis rakip savunmalarda baskı yapamadı, pas duvarı olamadı, ayağındaki topları kaybetti ve Galatasaray'ı resmen eksik oynattı. Gomis ilk onbir başlamamalı ihtiyaç olunca oyuna girmeli.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Mata girinceye kadar Galatasaray belki çok koştu, iyi mücadele etti, kazanma duygusunu korudu, rakibe geniş alan vermedi ve bir oyun liderinin eksikliğini yaşıyarak dağınık oynadı. Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmeez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Gomis'li oyunda etkisiz kalan Yunus-Kerem ikilisi Mata ile kendini buldu. Çünkü İspanyol yıldız ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce arkadaşlarının pozisyon almalarını bekledi ve hep sakin kaldı. Mata tüm pasları gelişigüzel değil görerek ve bilerek verdi. Okan hocanın geç de olsa Mata'yı oyuna alırken Mertens'i santrfora itmesi doğruydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Midtsjö'yü beğendim. Midtsjö hücuma topla dikine çok hızlı çıkıyor, rakiple top arasına vücudunu akıllı sokuyor, paslarda topun şiddetini çok iyi ayarlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Adana'nın 10 kişi kaldığı sürelerde Galatasaray rakip kalede çok pozisyon buldu. Final vuruşlarında Yunus ile Kerem gol kaçırmakta birbirleriyle yarıştı. Özellikle; Napoli'de toplara çok sert vurmasıyla tanıdığımız Mertens'in vuruşları şaşırtıcı biçimde çok cılız kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - NEFES KESTİ

Aynı puanlı lig lideriyle, ikincisi karşılaşınca ister istemez büyük bir beklenti vardı hepimizde. Adana'daki maça Galatasaray'ın eski futbolcularının başrollerinde olduğu Demirspor hızlı başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar için o eski futbolcular, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Taylan olsa sorun yoktu aslında. Adana temsilcisi eskilerden en özellerini kadrosuna katmayı becermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan hocanın yeni (yepyeni) Galatasaray'ı maç başında Yusuf ve Onyekuru'yu hesaba kattığından fazla kontrollüydü. Top ev sahibindeyken ilk 15 dakika içinde birkaç tehlikeli kontra şansı da bulmuştu sarı kırmızılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarı golsüz geçildiğinde pek çok kişi gibi ben de "Buruk, Mata'yı oyuna almalı" diye düşündüm.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Etkisiz Bafetimbi Gomis yerine Haris Seferovic de fena olmazdı doğrusu. Oliviera'nın eksikliğini hisseden Okan Buruk'un dün akşamki Midtsjö performansından hoşnut olduğu kesin.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

57. dakikada gelen Gomis - Mata değişikliği gole daha yakın bir Galatasaray'ın habercisiydi. Oyunun kalan bölümündeki tempo biraz düşmüş top ve maç Galatasaray'a dönmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Stambouli'nin takımını 10 kişi bırakmasıyla "liderlik maçı" nefes kesen bir hal aldı. 79. dakikada Mertens'in kale ağzında kaçırdığı inanılmaz golden sonra Haris Seferovic ve Oliveira kalan 15 dakikalık süre için oyuna girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Adana Demirspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan hoca üç puan için tüm kozlarını oynamıştı. Barış ile Rashica da girdiğinde orta sahada Sergio Oliveira tek başına kalmıştı. Kalan süre kuru bir heyecanla bitti ve birer puanla sadece iki takım değil tüm futbol camiası da mutlu oldu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş derbi yorumu! "Kaybederse sonu olur"
Tarlasından petrol fışkırdı başına talih kuşu kondu! Tam 50 milyon dolar teklif ettiler
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü
Vodafone Park'ta dev derbi! İşte muhtemel 11'ler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana'da sessiz gece!
Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..."
2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Bugün hava nasıl olacak? - 2 Ekim 2022 hava durumu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" Olay yorum! "İlk 11 başlamamalı" 08:24
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Galibiyette başrol oynadı" 07:48
Milan son dakikalarda kazandı! Milan son dakikalarda kazandı! 01:26
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 01:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 01:26
Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü Endonezya'da futbol faciası! Yüzlerce kişi öldü 07:40
Daha Eski
Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." Buruk'tan sitem! "Hamle yaparken..." 23:26
Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" Toroğlu'dan flaş yorum! "Sahanın en kötüsüydü" 23:26
Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! Barcelona Lewandowski ile liderliğe yükseldi! 23:55
Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi! 23:57
Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi! 00:05
PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! PSG 3 puana yıldızlarıyla ulaştı! 00:09