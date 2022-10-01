Okan Buruk: En zorlu maçımız olabilir

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, rakibin tüm maçlarını takip etti. Artılarını, eksilerini çıkardı. Buruk öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Bu sezon en zorlu maçımıza çıkıyoruz. Adana Demirspor savunmayı ve hücumu birlikte yapabilen güçlü bir takım. Arkalarında önemli bir taraftar desteği de olacak. Herkes maçın başından sonuna kadar tam konsantre olsun. Bu maçı kazanırsak önümüze çok daha net şekilde bakabileceğiz. Herkes maç taktiğine uysun. Sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı. Buruk savunmaya "Gereksiz risk almayın" uyarısı yaptı.