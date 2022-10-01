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Juan Mata Adana Demirspor beraberliği sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata açıklamalarda bulundu. Mata, "İlk maçıma çıktığım için mutluyum ama birçok şans yakalamamıza rağmen gol atamadığımız için mutsuzum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 22:27
Juan Mata Adana Demirspor beraberliği sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Karşılaşma sonrası ilk kez Galatasaray forması giyen Juan Mata açıklamalarda bulundu. Mata, "Zor bir maçtı, liderle oynadık. Rakip takıma çok zorluk çıkaran, güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum ama birçok şans yakalamamıza rağmen gol atamadığımız için mutsuzum. Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık." dedi.

ÇOK ÇALIŞIYORUM

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, "Şampiyon olmak için kazanmalıyız. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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