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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ligde Adana Demirspor'la oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi Mauro Icardi Adana'ya götürülmemişti. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 08:31
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Adana kafilesinde Mauro Icardi'nin yer almaması dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Ancak Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

29 yaşındaki forvet dün idman sonrası sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken Adana Demirspor kafilesine dahil edilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Öte yandan sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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