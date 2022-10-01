GALATASARAY HABERLERİ - Icardi Adana Demirspor maçı kadrosunda neden yok? Flaş iddia

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.
Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Adana kafilesinde Mauro Icardi'nin yer almaması dikkat çekti.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.
Ancak Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi.
Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti.
29 yaşındaki forvet dün idman sonrası sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken Adana Demirspor kafilesine dahil edilmedi.
Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.
Öte yandan sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...