Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 117. kuruluş yıl dönümünü bu video ile kutladı!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 117. kuruluş yıl dönümünü bu video ile kutladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kulübü kurmasının 117. yıl dönümünü yayınladığı video ile kutladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 10:29
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 117. kuruluş yıl dönümünü bu video ile kutladı!

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya… Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır!

DİĞER
Büşra Pekin'i tanıyabilene aşk olsun! İncecik kalmıştı... Oyuncu Büşra Pekin şimdi de tam bir sarışın oldu!
Burak Yılmaz'dan samimi açıklamalar: Takım otobüsündeki kavga, prim, teknik direktör seçimi...
Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden
Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor - G.Saray maçı hangi kanalda?
Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı
İSKİ SU KESİNTİSİ – 1 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?
Messi'den doğaya büyük zarar!
1 Ekim Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Özdilek: Derbinin favorisi... Mehmet Özdilek: Derbinin favorisi... 09:53
Derbideki favorisini açıkladı! "Kazanırlarsa..." Derbideki favorisini açıkladı! "Kazanırlarsa..." 09:51
Kayserispor-Trabzonspor maçı bugün! Kayserispor-Trabzonspor maçı bugün! 09:45
Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden Transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu! 5 talip birden 09:37
Adana Demirspor - G.Saray maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - G.Saray maçı hangi kanalda? 09:29
Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı Gündemi sarsan iddia! O menajer açıkladı 09:22
Daha Eski
Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez" Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez" 09:06
Kadroda neden yok? Flaş iddia Kadroda neden yok? Flaş iddia 08:31
Olay derbi sözleri! "Koltuğu sallanır" Olay derbi sözleri! "Koltuğu sallanır" 07:58
5 gollü maçta kazanan Porto! 5 gollü maçta kazanan Porto! 01:26
5 gollü maçta kazanan Porto! 5 gollü maçta kazanan Porto! 01:26
Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! Athletic Bilbao sahasında farklı kazandı! 00:04