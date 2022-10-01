GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 117. kuruluş yıl dönümünü bu video ile kutladı!

Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 117. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bir sınıftan bir şehre, bir şehirden bir ülkeye, bir ülkeden de dünyaca saygın bir markaya… Galatasaray Spor Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği değerlerin izinde başarı için çalışıyor, kazanmak için yarışıyor. Tam 117 yıldır!

