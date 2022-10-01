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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray'da bu durumu fırsat bilen yönetim, Adana Demir maçı için kesenin ağzını açtı. Yönetim, galibiyet halinde dev primi oyunculara dağıtacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Milli aranın bitmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Cimbom, 8 hafta sonunda ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Aslan, 7 maç sonunda 16 puanda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sabah'ın haberine göre, zirve hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde başkan Dursun Özbek'le görüştü.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Toplantı sonucunda Galatasaray'da bu sezon ilk kez oyuncuların galibiyet halinde primle ödüllendirilmesine karar verildi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sarıkırmızılı yönetim, Adana Demirspor'u yenmeleri halinde TFF'den gelecek 2.3 milyon TL ödüle dokunmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Bunun yanı sıra paranın tamamını takıma dağıtılacak.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

TEKNİK HEYET İSTEDİ

Teknik heyet, liderliğe özel prim koydurarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çekti.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Ligde daha önce lider iki takımla karşılaşan Galatasaray, Gaziantep FK ve Konyaspor'u yenerek rakiplerini zirveden indirmişti.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sarı kırmızılılar, 16 puanla 2. sırada yer alıyor.

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