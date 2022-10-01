GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Milli aranın bitmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi.
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Milli aranın bitmesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi.
Ligde 2. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Cimbom, 8 hafta sonunda ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Aslan, 7 maç sonunda 16 puanda bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre, zirve hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana Demirspor maçı öncesinde başkan Dursun Özbek'le görüştü.
Toplantı sonucunda Galatasaray'da bu sezon ilk kez oyuncuların galibiyet halinde primle ödüllendirilmesine karar verildi.
Sarıkırmızılı yönetim, Adana Demirspor'u yenmeleri halinde TFF'den gelecek 2.3 milyon TL ödüle dokunmayacak.
Bunun yanı sıra paranın tamamını takıma dağıtılacak.
TEKNİK HEYET İSTEDİ
Teknik heyet, liderliğe özel prim koydurarak oyuncuların motivasyonunu üst seviyeye çekti.
Ligde daha önce lider iki takımla karşılaşan Galatasaray, Gaziantep FK ve Konyaspor'u yenerek rakiplerini zirveden indirmişti.
Sarı kırmızılılar, 16 puanla 2. sırada yer alıyor.
Aslan, averajla önünde lider olan Adana Demirspor'u yenerse 8. haftayı zirvede tamamlayacak.
Galatasaray, şu ana kadar çıktığı 8 müsabakada 9 gol attı.
Cimbom, 8 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü.