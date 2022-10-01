10 numara!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in seçimi kazanmasında önemli payı bulunan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, her geçen gün taraftarın gönlündeki yerini sağlamlaştırıyor. Transfer dönemindeki beceresi ve öz verisiyle sarı-kırmızılılara kötü geçen sezonu unutturan Timur önceki gece GS TV'nin konuğuydu. Başarılı spor adamı burada futbol takımından, alt yapıya, tüm branşlardan mali yapıya kadar açıklamalarıyla taraftarı mest etti. Dobra dobra konuşan Timur'un konuşması sosyal medyada da 1 numaralı gündem maddesi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, genç yönetici için "Bildiğimiz profilden çok uzak. TFF, hakemler, rakipler, transferler hakkındaki açıklamaları kusursuzdu. Hamaset yapmadı, gerçekleri net şekilde anlattı. Çok akıllı ve bilgili. Geleceğin başkanını bulduk. Güven veriyor" yorumları yaptılar.



ARDA TURAN SEVİNDİ

Erden Timur, Arda Turan için "Ona hak ettiği gibi bir jübile düşünüyoruz" sözleri kısa süre önce futbola veda eden efsane oyuncuyu sevindirdi. Arda Turan'ın jübilesi, Türkiye'de uzun süre sonra birçok yıldızı bir araya getirecek olan tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Yurt dışında top koşturduğu süper yıldızlar da jübileye gelecek.