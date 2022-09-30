Haberler Galatasaray Okan Buruk Adana Demirspor maçında Abdülkerim Bardakcı hakkındaki kararını verdi!

Okan Buruk Adana Demirspor maçında Abdülkerim Bardakcı hakkındaki kararını verdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında lider Adana Demirspor'a konuk olurken sarı kırmızılıların kadrosu da şekillenmeye başladı. Gelen son bilgilere göre Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:03
Okan Buruk Adana Demirspor maçında Abdülkerim Bardakcı hakkındaki kararını verdi!

Akşamın haberine göre Okan Buruk önceki haftalar performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Abdülkerim Bardakcı için son kararını verdi.
Kalede her zamanki gibi Fernando Muslera'nın görev alacağı takımda sağ bek Sacha Boey'ye emanet edilecek. Takımın en formda oyuncularından birisi olan Boey'in hemen yanında Nelsson yer alırken, 2 haftadır formasından uzak kalan Abdülkerim Bardakçı da sahalara geri dönüyor.
Gaziantep FK karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını çeken Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk tarafından Konyaspor karşılaşmasında taktik gereği sahada yer almadı. Stoper oyuncu Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kırmızılı formayı terletebilecek.

DUBOIS'E GÜN DOĞDU
Büyük umutlarla kadroya katılan ve sağ bek bölgesinde başarılı işler yapması beklenen Dubois, yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzun süre ayrı kalmıştı. Formasını Sacha Boey'e kaptıran futbolcunun Adana deplasmanında Van Aanholt'un yerine Okan Buruk tarafından ilk 11'de sahada yer alması beklenmekte.

Orta sahada Torreira-Oliveira ikilisi ile devam edeceği belirtilen Okan Buruk önlerinde ise Mertens' oynatmayı düşünüyor. Sağ kanatta Yunus, sol kanatta ise Kerem'in yer almasına ise kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca forvet bölgesinde ilk 11'de tecrübeli oyuncu Bafetimbi Gomis'in yer alacağı öğrenildi. Sarı kırmızılılar zorlu rakibiyle yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

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