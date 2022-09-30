GALATASARAY HABERLERİ - Juan Mata: Bu formayı saklayacağım

13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en kariyerli ismi olan Juan Mata, takım arkadaşlarına örnek oluyor. İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan, kariyerini uzun yıllar Chelsea ve Manchester United'da geçiren Mata, İstanbul'a gelir gelmez sarı-kırmızılı kulübün tarihini incelemeye başladı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'dan etkilenen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez giydiği parçalı formayı koleksiyonuna ekledi.

GÖNLÜNÜ VE SAYGISINI KAZANDI

Altyapıdaki gençlerden Eren Paşahan, İstanbulspor karşılaşmasından sonra saha içinde Mata'dan hatıra olarak formasını istedi. Deneyimli oyuncu, "Galatasaray'da giydiğim ilk formam. Benim için çok değerli. Bunu saklayacağım. Adana Demirspor maçındaki formamı sana hediye edeceğim, sözüm olsun" diyerek genç oyuncunun hem gönlünü aldı hem de saygısını kazandı.