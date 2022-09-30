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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Yusuf Demir Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'a iki isimden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Icardi ile Yusuf Demir, Adana Demirspor'a karşı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:45 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:54
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Yusuf Demir Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'a iki isimden kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı. Juan Mata ise Adana Demirspor maçı kafilesine dahil edildi. Öte yandan Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir kadroda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün büyük umutlarla Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki golcü futbolcu Icardi, Galatasaray formasıyla 1 maça çıkmıştı.

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