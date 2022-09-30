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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Haris Seferovic krizi! Takımdaki geleceği...

Son dakika haberleri... Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Bu isimlerden biri olan Haris Seferovic'te beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tecrübeli santrforun Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin ardından 3. forvet olmaktan sonra derece rahatsızlık duyduğu ve Körfez ülkelerinden oyuncuya ciddi tekliflerin olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 11:31
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Haris Seferovic krizi! Takımdaki geleceği...

Galatasaray, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Sarı-kırmızılı formayla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.

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Çok etkisiz bir futbol sergileyen ve Antalyaspor, Giresunspor ile Trabzonspor maçları sonrası formayı Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Mauro Icardi'nin de transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Son 3 haftada sadece 28 dakika görev yapabilen tecrübeli yıldızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve Takvim'in haberine göre ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor. Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durumu masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var.

OPSİYON DEVREYE GİREBİLİR

Haris Seferovic'in ocak ayına kadar durumun değişmemesi durumunda ayrılığı çok ciddi şekilde masaya getireceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un Haris Seferovic'in takımdan gitmesini memnuniyetle karşılayacağı da belirlendi. İsviçreli forvet eğer bu sezon 15 maçta oynarsa 2.5 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek.

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