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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Sol bek mevkiinde Patrick van Aanholt'un beklentilerin altında kalmasının ardından sarı-kırmızılılar o bölge için arayışlarına başladı. Cimbom aradığı sol beki Serie A'da buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:24
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde hedefinin Milan forması giyen Fode Ballo-Toure olduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA HEDEF BALLO-TOURE

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde Milan'ın kapısını çaldığı ancak bu teklifin geri çevrildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın, Senegalli oyuncunun transferinde başarıya ulaşama nedeni olarak Patrick van Aanholt'u elinden çıkartamaması gösterilirken, sarı-kırmızılıların ocak döneminde Toure için bir kez daha girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Toure'nin, Milan'da Theo Hernandez'in yedeği olarak transfer edildiği belirtilirken, kulübün beklediği gibi gelişme göstermediği ifade edildi.

Senegalli sol bekin bu sezon sadece 15 dakika forma giydiği hatırlatırken, Hernandez'in sakatlığının ardından Empoli, Chelsea ve Juventus karşılaşmalarında süre alabileceği vurgulandı.

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