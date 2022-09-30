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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda olan Adana Demirspor ve en yakın takipçisi Galatasaray kritik 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak. Kritik müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 16:01
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin lideri Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda en yakın takipçisi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

37. RANDEVU

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDA LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor'a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor'u yenerken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

9 GOLÜN 4'Ü GOMİS'TEN

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira'nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Adana ekibi karşısında sarı kart görmesi halinde 10. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

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