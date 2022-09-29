GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

6-7 KİLO VERDİM

Emanet iş zor. Bu süreçte 6-7 kilo verdim. Rahatladıktan sonra 3 kilo geri aldım. Hep de çok yoğun çalışırım. İlk defa kilo verdim. Kendi işinde hata yaparsan kendin bedel ödersin. Burada hata yaparsan, bedelini sen ödemiyorsun."

4 OYUNCU MEVCUT MAAŞLARINDAN DAHA AZINA GELDİ

"Aldığımız oyuncuların dördü, teklif aldıkları ve mevcut maaşlarından daha azına geldi. Diğerleri aynı. Bir tane de 140 bin euro fazla verdiğimiz var. İnsan bence vizyona, samimiyete, kararlılığa ikna olur. Samimiyet kalbe geçer. Planımızı da ortaya koyduk."

TEKRAR AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ

Orta vadeli planımızı söyledik, bu da tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Projelerimizi anlattık. Bunları anlatırken, finansmanlarımızı da anlattık."

GELECEK YIL İÇİN ÖNEMLİ PLANLAR YAPIYORUZ

"Dört oyuncumuzun sözleşmesi bir yıllık. Aslında yüksek maaş. Oliviera'nın sözleşmesi dört yıllık. Porto'daki sözleşmesi de dört yıllıktı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonlarında 20-25 maç, ilk 11. 45 dakika koyduğumuz bir yerde uzatmalar dahil değil. Bunun amacı oyuncunun kafası rahat olsun istedik. Gelecek seneyi planlamak için birer yıllık planlamayı yaptık. Hangi yaşta olursa olsun, her oyuncu dört ve beş yıl sözleşme ister. Bir yıllık sözleşme nedeni oyuncunun ne kadar istediğini gösteriyor. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak. Galatasaray sadece kendisine alacağı değil, alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Sadece bizden yetişen oyuncudan para kazanmayacağız. Başka kulüplere de göndererek geniş bir planımız var"