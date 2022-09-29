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Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:21
Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.

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