Haberler Galatasaray Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! "Yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım"

Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! "Yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım"

Futbola Hollanda'da Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, katıldığı twitch yayınında ilginç açıklamalar yaptı. Burak Yılmaz
Fatih Terim'e Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki bir görütüyle ilgili flaş sözler söyledi. Yılmaz, "Ben Fatih Terim'in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! "Yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım"
Burak Yılmaz, katıldığı twitch yayınında Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki golcünün Fatih Terim ile ilgili sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Burak, Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki bir görüntüyle ilgili "Ben Fatih Terim'in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum" dedi. Burak ayrıca "Terim herkesin saygı duyması gereken Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden biri" ifadelerini kullandı.
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