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Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan hakkında, menajer Giovanni Becali konuştu. Becali yaptığı açıklamada, Morutan'ın neden Galatasaray'dan ayrıldığını, Sivasspor'u neden reddettiğini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:07
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Galatasaray'ın yazın Pisa'ya kiraladığı Morutan hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Menajer Giovanni Becali, yaptığı konuşmada Morutan'ın Sivasspor'un kapısından döndüğünü açıkladı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Bununla beraber, Pisa Sportif Direktörü ve Başkanı Chiellini'nin transferde önemli rol oynadığını ifade etti.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Becali, oyuncunun gelişimi için doğru tercihi yaptığını aktardı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

İşte Giovanni Becali'nin Morutan'ın transferine dair yaptığı o konuşma...

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

"Morutan, hayal ettiği maaşa, iyi paraya ulaşmak için, Galatasaray'dan aldığı ve ikramiyelerle Sivasspor'a gidebilirdi.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Pisa'da, önemli bir futbol iklimine geldiğine kendini inandırdı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Giorgio Chiellini'nin kardeşi, Claudio Chiellini, çılgın biri.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Pisa'nın başkanı ve Sportif Direktörü, transferde ikna konusunda önemli rol oynadı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

"PARA KAYBETTİ"
Morutan, Serie B'de oynamayı kabul ederken, mevcut maaşı göze alındığında, para kaybetti diyebilirizi.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Teknik direktörü de değiştirdiler. (Pisa için) Serie A'ya çıkmak için final oynayan bir hocayı kovdular.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Ama Morutan, kendini bırakmıyor, çok koşuyor ve mücadele ediyor. Parma'dan daha iyi oynuyorlar."

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Olimpiu Morutan, bu sezon Pisa formasıyla 6 maça çıktı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Rumen futbolcu, çıktığı maçlarda 1 gol 1 asist üretti ve 386 dakika sahada kaldı.

Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Genç oyuncu Romanya Milli Takımı ile de 3 müsabakada sahada yer almıştı.

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