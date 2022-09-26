Olimpiu Morutan Galatasaray'dan Pisa'ya neden transfer oldu? Sivasspor gerçeği ve o detayı anlattı!

Galatasaray'ın yazın Pisa'ya kiraladığı Morutan hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray'ın yazın Pisa'ya kiraladığı Morutan hakkında önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Menajer Giovanni Becali, yaptığı konuşmada Morutan'ın Sivasspor'un kapısından döndüğünü açıkladı.
Bununla beraber, Pisa Sportif Direktörü ve Başkanı Chiellini'nin transferde önemli rol oynadığını ifade etti.
Becali, oyuncunun gelişimi için doğru tercihi yaptığını aktardı.
İşte Giovanni Becali'nin Morutan'ın transferine dair yaptığı o konuşma...
"Morutan, hayal ettiği maaşa, iyi paraya ulaşmak için, Galatasaray'dan aldığı ve ikramiyelerle Sivasspor'a gidebilirdi.
Pisa'da, önemli bir futbol iklimine geldiğine kendini inandırdı.
Giorgio Chiellini'nin kardeşi, Claudio Chiellini, çılgın biri.
Pisa'nın başkanı ve Sportif Direktörü, transferde ikna konusunda önemli rol oynadı.
"PARA KAYBETTİ"
Morutan, Serie B'de oynamayı kabul ederken, mevcut maaşı göze alındığında, para kaybetti diyebilirizi.
Teknik direktörü de değiştirdiler. (Pisa için) Serie A'ya çıkmak için final oynayan bir hocayı kovdular.
Ama Morutan, kendini bırakmıyor, çok koşuyor ve mücadele ediyor. Parma'dan daha iyi oynuyorlar."
Olimpiu Morutan, bu sezon Pisa formasıyla 6 maça çıktı.
Rumen futbolcu, çıktığı maçlarda 1 gol 1 asist üretti ve 386 dakika sahada kaldı.
Genç oyuncu Romanya Milli Takımı ile de 3 müsabakada sahada yer almıştı.