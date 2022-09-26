GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Süper Lig devi Galatasaray transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sergilediği performansla herkesi kendine adeta hayran bıraktı.