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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde şov yapan Galatasaray'da en dikkat çekici hamlelerden biri Juan Mata oldu. Sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol yıldız, İstanbulspor ile oynanan maçta klas futboluyla parmak ısırttı. Teknik direktör Okan Buruk'un da performansından oldukça memnun kaldığı Juan Mata ile ilgili yeni bir formül bulundu. Öte yandan yeni bir kadrolaşmaya gidecek olan Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:29
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Süper Lig devi Galatasaray transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti.

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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Sarı-kırmızılılar bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden Manchester United'dan kadrosuna kattığı Juan Mata, İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sergilediği performansla herkesi kendine adeta hayran bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Juan Mata müsabaka sonrası yaptığı değerlendirmelerde; "Kariyerimin bu döneminde en üst seviyede mücadele edebileceğim bu tarz bir yere ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Lig maçında atmosferin inanılmaz olduğunu görmüştüm. Bugün de binlerce kişi bizi karşıladı. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Sarı-kırmızılılara transfer sürecini anlatan Juan Mata, "Transfer çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye'de bu kadar büyük bir takımdan teklif geldiğini öğrendikten kısa bir süre sonra görüşmeleri tamamladık.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Erden Bey ile görüştük. Onun gelmiş olması bu süreci hızlandırdı. Ben de uçağa atlayıp buraya geldim" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

10 numara pozisyonunda görev yapan İspanyol yıldızın futbolu, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında da değişikliğe neden oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

OKAN BURUK'TAN MATA FORMÜLÜ
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı teknik adam Okan Buruk, 34 yaşındaki yıldız futbolcunun hazır bir görüntü sergilemesi nedeniyle orta sahada yeni bir kurguya gitme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Bu şablonun beyni, oyun zekası ve klas pasları ile kalitesini hemen gösteren Mata olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Okan Buruk, hücum oyuncularına yaptığı klas servislerle dikkat çeken İspanyol yıldıza forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Buruk, Belçikalı yıldız Dries Mertens'i ise daha etkili olacağı bir pozisyona düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

ICARDI KULÜBEDE
Buna göre henüz tamamen hazır görünmeyen Mauro Icardi bir süre daha kulübede bekleyecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Belçikalı forvet ise en uçta takımın gol ayağı olacak. Mertens'in kanatta oynayabilme kabiliyeti teknik patron Okan Buruk'un elini güçlendirirken bu durumda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ikilisinden birinden vazgeçilecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Juan Mata kararı! Icardi'ye büyük şok

Buruk rakiplere ve milli oyuncuların form durumlarına göre kanatlarda tercihler yapacak.

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