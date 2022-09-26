GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçı için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçı için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin olduğu haftayı fırsata çevirmek istiyor.
Puansal olarak iyi bir grafik çizen Galatasaray, zorlu Adana Demirspor deplasmanından mutlak 3 puan hedefinde.
Milli arada İstanbulspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı kadrosunu şekillendirmeye başladı.
MIDTSJÖ KARARI!
Takvim'in haberine göre; Okan Buruk, sakatlığını atlatan Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.
Buruk, İstanbulspor maçında performansını beğendiği Norveçli orta sahayı ilk 11'de düşünüyor.
Adana Demirspor orta sahasının dinamik oyunculardan kurulu olduğunu gözlemleyen Buruk'un böylece orta alandaki sertlik direncini artıracağı öğrenildi.
Antalyaspor maçında 28, Giresunspor'a karşı ise 83 dakika sahada kalan Midtsjö, son oynanan Konyaspor maçında ise 3 dakika görev almıştı.
Süper Lig'de 3 maçta forma giyen yıldız oyuncunun 1 asisti bulunuyor.
Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanacak kritik maçta sol bekte ise Leo Dubois'ya görev verecek.
Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle sadece 3 lig maçında forma giydi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu ligde 114 dakika sahada kaldı.
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında diri görüntüsüyle ilk 11'e göz kırptı.
Az Alkmaar'dan transfer edilen Midtsjö, Norveç Milli Takımı'nda 11 karşılaşmada sahaya çıktı.
Fredrik Midtsjö'nün Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.