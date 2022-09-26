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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tüm gözler Adana Demirspor maçına çevrildi. Süper Lig'de puansal olarak iyi bir ritim yakalayan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarma amacında. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi haftasında hata yapmak isteyemen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:04
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Milli arada İstanbulspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı kadrosunu şekillendirmeye başladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

MIDTSJÖ KARARI!
Takvim'in haberine göre; Okan Buruk, sakatlığını atlatan Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Buruk, İstanbulspor maçında performansını beğendiği Norveçli orta sahayı ilk 11'de düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Adana Demirspor orta sahasının dinamik oyunculardan kurulu olduğunu gözlemleyen Buruk'un böylece orta alandaki sertlik direncini artıracağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Antalyaspor maçında 28, Giresunspor'a karşı ise 83 dakika sahada kalan Midtsjö, son oynanan Konyaspor maçında ise 3 dakika görev almıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Süper Lig'de 3 maçta forma giyen yıldız oyuncunun 1 asisti bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Okan Buruk, Adana Demirspor ile oynanacak kritik maçta sol bekte ise Leo Dubois'ya görev verecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle sadece 3 lig maçında forma giydi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Tecrübeli orta saha oyuncusu ligde 114 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında diri görüntüsüyle ilk 11'e göz kırptı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Az Alkmaar'dan transfer edilen Midtsjö, Norveç Milli Takımı'nda 11 karşılaşmada sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö kararı! Adana Demirspor maçında...

Fredrik Midtsjö'nün Galatasaray'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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