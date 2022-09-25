Yıldızlar geçidi

Galatasaray milli arayı değerlendirmek amacıyla İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Son gün transferleri Mata ve İcardi'nin sahne aldığı maçın ilk yarısında farkı kaçıran sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 1-1 berabere gitti. Barış Alper'in golüne Mehremic karşılık verdi. İkinci yarıda oyuna giren Beknaz'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Panenka usulü kullanan İcardi, sarı-kırmızılı formayla siftah yaptı. İcardi'nin hazır olmadığı gözlenirken Mata'nın performansı taraftarı sevindirdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Milli arayı değerlendirmek amacıyla İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada tribünler beklenildiği gibi dolmadı. Mücadeleyi yaklaşık 21 bin biletli seyirci tribünden izledi.

NASIL OYNADILAR?

MATA

G.Saray'da performansı en çok merak edilen Mata, kalitesini fazlası ile gösterdi. İspanyol yıldız özellikle ara pasları ve çalımları ile dikkat çekti. Uyum sorunu ve maç eksiğini giderirse 10 numara onundur.

ICARDI

Son gün transflerleri içinde en çok konuşulan isim olan Mauro İcardi takımda en hazır olmayan oyuncu olarak göze battı. Attığı penaltı golü ise İcardi'ye büyük moral oldu, tribünlerden de destek aldı.

MIDTSJO

Sakatlıktan çıkan Midtsjö, kusursuz futbolu ile en çok dikkat çeken isim oldu. Norveçlifutbolcu oynadığı futbolla Adana Demirspor deplasmanı öncesi adeta Okan Buruk ve teknik heyetin kafasını karıştırdı.

DUBOIS

Buruk'un en büyük sürpizi Dubois'i sol bekte oynatması değil Van Aanholt'u onun önünde oynatması oldu. Dubois başarılı ve hatasız bir futbol sergilerken 'hazırım' dedi.