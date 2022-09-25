Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığı için sitem eden hayranlarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığı için sitem eden hayranlarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
"BENİ DE DÜŞÜNÜN"
Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım.
Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım.
Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim.
Beni de düşünün" karşılığını verdi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA!
Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu.
"TEK YÖNLÜ KARAR"
Avukat Ana Rosenfeld, ayrılık kararının kesin olduğunu belirtti.
Rosenfeld, "Ayrılık anlaşarak olmadı.
Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı.
Wanda Nara bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak.
Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor.
Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.
BU SERVET BÖLÜNECEK
Arjantin basını, ayrılan çiftin mal paylaşımının hayli zor olacağını dile getirdi.
İkilinin 10 yılda edindiği mal varlığı ise şöyle sıralandı:
World Marketing Football'un %100'ü Wanda Nara'ya ait.
Mauro Icardi'nin M19 markası.
Wanda Kozmetik.
7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade).
Arjantin'de 5 ev.
İtalya'da 4 daire
Como Gölü'nde bir villa.
Galliate kırsalında bir villa.