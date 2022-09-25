Haberler Galatasaray Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Galatsaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara, kısa süre önce ayrılmıştı. Wanda Nara, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurmuştu. Henüz ilişkinin bitimine dair net bir bilgi gelmezken, Wanda Nara ve avukatından, ilişkinin bitimine dair açıklama geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 11:09
Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığı için sitem eden hayranlarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

"BENİ DE DÜŞÜNÜN"
Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Beni de düşünün" karşılığını verdi.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

AVUKATINDAN AÇIKLAMA!
Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

"TEK YÖNLÜ KARAR"
Avukat Ana Rosenfeld, ayrılık kararının kesin olduğunu belirtti.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Rosenfeld, "Ayrılık anlaşarak olmadı.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Wanda Nara bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

BU SERVET BÖLÜNECEK
Arjantin basını, ayrılan çiftin mal paylaşımının hayli zor olacağını dile getirdi.

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

İkilinin 10 yılda edindiği mal varlığı ise şöyle sıralandı:

Wanda Nara'dan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin ayrılığına dair açıklama geldi!

World Marketing Football'un %100'ü Wanda Nara'ya ait.
Mauro Icardi'nin M19 markası.
Wanda Kozmetik.
7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade).
Arjantin'de 5 ev.
İtalya'da 4 daire
Como Gölü'nde bir villa.
Galliate kırsalında bir villa.

DİĞER
Yeşilçam'ın gözü yaşlı ve cefakar annesiydi! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...
Cristiano Ronaldo kanlar içinde yerde kaldı! Portekiz maçında korkutan olay
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."
İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla"
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..."
4. Göçebe Oyunları nefes kesecek
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? 10:40
Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! 10:39
Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? 10:32
Galler - Polonya maçı saat kaçta? Galler - Polonya maçı saat kaçta? 10:24
Hollanda - Belçika maçı saat kaçta? Hollanda - Belçika maçı saat kaçta? 10:18
Danimarka - Fransa maçı saat kaçta? Danimarka - Fransa maçı saat kaçta? 10:12
Daha Eski
Fırtına'ya para yağacak! O sonuç alınırsa... Fırtına'ya para yağacak! O sonuç alınırsa... 10:09
Avusturya - Hırvatistan maçı saat kaçta? Avusturya - Hırvatistan maçı saat kaçta? 10:06
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 09:56
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği! Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği! 09:23
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla" 09:17
İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." İspanyollardan Juan Mata yorumu! "İlk maçında..." 08:28