Haberler Galatasaray O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı kırmızılıların sahadan 2-1 galip ayrıldığı maçı Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 07:41
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Mata ile Baran | SERKAN KORKMAZ

Doğru zamanda, doğru rakiple verilmiş önemli bir sınavdı Okan Hoca için.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Skor önemli değil keza VAR olmadığı için maçın lig çimisin standartlarında nasıl biteceği soru işareti.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Maç başında, Barış'a yapılan bir penaltı es geçildi.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

VAR sistemi olsa golle sonuçlanan iki pozisyonda ofsayt denecekti.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

İstanbulspor'un skoru 1-1'e getiren golü ve sarı kırmızılıların İcardi'nin Panenka imzalı penaltısıyla gelen ikinci golünden önce karşıdaki yardımcı hakemin bayrağı kalkmalıydı.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Maçın ilk golünde Barış Alper'e harika bir asist yapan Abdülkerim savunmada da derli topluydu.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Galatasaray'da en çok göz dolduran isimler Mata ve Baran'dı.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Bir yıl önce size "gelecek yıl oynanacak bir özel maçta sarı kırmızılıların en iyi isimleri Baran diye bir delikanlı ile Juan Mata olacak" desem ne hissederdiniz?

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Okan'ın yediği goldeki hatası endişe vericiydi.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Kocuk kulübede hayli paslanmış.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

Metehan, Beknaz gibi gençler zaman ilerledikçe rotasyonu zorlayabileceklerini gösterdi.

O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"

İcardi, Mata kadar hazır görünmedi ama en kötü haliyle bile neredeyse diri bir Halil Dervişoğlu kadar faydalıydı.

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