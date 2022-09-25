Haberler Galatasaray İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda Lucas Torreira'yı kadrosuna katmış ve bu transfer büyük sükse yaratmıştı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızı Lucas Torreira'ya dair, yıldız oyuncuyu futbol sektörüyle tanıştıran scout Roberto Druda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 13:42
İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya dair İtalya'dan önemli açıklamalar geldi.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Sarı kırmızılı futbolcu keşfeden Roberto Druda, Torreira'nın Galatasaray'a transferini değerlendirdi. İşte o sözler...

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

"Floransa'da 4-5 yıl kalacağını düşünmüştüm çünkü iyiydi ve Fiorentina'ya karşı iyi hisler besliyordu.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Ayrıldığında, bir Fiorentina taraftarı gibi incindim.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Lucas'ın eskiden bir forvet olduğunu biliyorum.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Gol anlamında öne çıkıyordu Fiorentina'da, olağanüstü özellikleri var.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Ben onu ilk tanıdığımda, ikinci forvet konumundaydı.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Daha sonra Massimo Oddo, onu orta sahada oynattı.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Bana kalsa, forvetlerin arkasında oynatırdım çünkü orada daha güçlü.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Hücum gücü ve defans yeteneği birleşince, saha içinde daha aktif oluyor.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Gitmesinin sebebi sadece ekonomik mi?

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Belki menajeri için evet ama benim için popüler olmayan bir lige (Süper Lig) gitmesi iyi bir seçim değil.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Mesele sadece para değil.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Napoli'de oynanan maçtan sonra antrenörü onunla konuşmadı, Juventus'a gol attığında, içinde nasıl bir öfke olduğunu gördünüz.

İtalya'dan Lucas Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..."

Zaten Fiorentina'nın onunla yolları ayırması gerekiyordu, artık teknik direktörle bağları kopmuştu."

DİĞER
Son dakika: Wanda Nara sessizliğini bozdu! Mauro Icardi için bomba sözler...
İbrahim Tatlıses evleniyor mu? 70 yaşındaki İmparator'un o paylaşımı kafa karıştırdı: "Hanımla boşandık, bahçeli güzel bir ev bulup yeniden..."
İngilizler çılgına döndü! Weghorst sonrası...
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı!
Ayrılık sonrası ilk açıklama! "Bencil olmak zorundaydım"
Faroe Adaları nerede?
TOKİ ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI
4. Göçebe Oyunları nefes kesecek
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..." Torreira için flaş sözler! "Galatasaray transferi..." 13:42
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Tam 11 isim Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Tam 11 isim 13:42
İngilizler çılgına döndü! Weghorst sonrası... İngilizler çılgına döndü! Weghorst sonrası... 12:53
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı! Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı isyanı! 12:48
İsmail Yüksek Mbappe ile yarışıyor! O liste... İsmail Yüksek Mbappe ile yarışıyor! O liste... 12:08
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 12:04
Daha Eski
Göztepe'nin yeni hocası belli olmak üzere Göztepe'nin yeni hocası belli olmak üzere 11:58
Moldova - Lihtenştayn maçı saat kaçta? Moldova - Lihtenştayn maçı saat kaçta? 11:34
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide... Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide... 11:34
Milli tenisçi İpek Soylu tenisi bıraktı Milli tenisçi İpek Soylu tenisi bıraktı 11:13
Andorra - Letonya maçı saat kaçta? Andorra - Letonya maçı saat kaçta? 11:09
Ayrılık sonrası ilk açıklama! "Bencil olmak zorundaydım" Ayrılık sonrası ilk açıklama! "Bencil olmak zorundaydım" 11:09