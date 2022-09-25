Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Galatasaray, yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katarken, bunlardan biri de Sergio Oliveira olmuştu.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katarken, bunlardan biri de Sergio Oliveira olmuştu.
Sarı kırmızılılar, Oliveira'nın haricinde Mertens, Icardi, Mata gibi dünya yıldızlarına imza attırmıştı.
Geçtiğimiz sezon Taylan - Berkan ikilisiyle orta sahada istenen performansı gösteremeyen Cimbom, bu sezon adeta yeniden dirilmişti.
Özellikle Torreira - Oliveira ikilisinden önemli verim alınmıştı.
Sergio Oliveira, uzaktan çektiği sert şutlarla, Galatasaray adına rakipleri tehdit eden bir unsur olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Oliveira'ya müjde yolda.
Bilindiği üzere Sergio Oliveira, Porekiz'in Paços de Brandão şehrinde dünyaya gelmişti.
30 yaşındaki futbolcu için ülkesine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Oliveira, özlem duyduğu formaya geri dönebilir.
Galatasaray'ın orta sahadaki maestrosu için, Portekiz Milli Takımı gündeme geldi.
Buna göre Galatasaraylı yıldızı Portekiz Milli Takım yetkilileri, yeniden takibe aldı.
Öte yandan Portekiz Milli Takım yetkililerinin, Oliveira'yı önümüzdeki maçlarda izleyeceği kaydedildi.
UZUN ZAMANDIR FORMAYA HASRET
Sergio Oliveira, 1 yılı aşkın süredir Portekiz Milli Takım formasını giymiyor.
Oliveira, daha önce 13 kez Portekiz Milli Takım formasını giymişti.
30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.