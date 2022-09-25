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Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunu oldukça yoğun geçirmişt ve Mertens, Icardi, Mata, Torreira ile beraber, Sergio Oliveira'yı da kadrosuna katmıştı. Galatsaray'da yeniden formunun zirvesine kavuşan Sergio Oliveira'ya, müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 16:47
Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Galatasaray, yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katarken, bunlardan biri de Sergio Oliveira olmuştu.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Sarı kırmızılılar, Oliveira'nın haricinde Mertens, Icardi, Mata gibi dünya yıldızlarına imza attırmıştı.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Geçtiğimiz sezon Taylan - Berkan ikilisiyle orta sahada istenen performansı gösteremeyen Cimbom, bu sezon adeta yeniden dirilmişti.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Özellikle Torreira - Oliveira ikilisinden önemli verim alınmıştı.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Sergio Oliveira, uzaktan çektiği sert şutlarla, Galatasaray adına rakipleri tehdit eden bir unsur olmuştu.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Oliveira'ya müjde yolda.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Bilindiği üzere Sergio Oliveira, Porekiz'in Paços de Brandão şehrinde dünyaya gelmişti.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

30 yaşındaki futbolcu için ülkesine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Takvim'in haberine göre Oliveira, özlem duyduğu formaya geri dönebilir.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Galatasaray'ın orta sahadaki maestrosu için, Portekiz Milli Takımı gündeme geldi.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Buna göre Galatasaraylı yıldızı Portekiz Milli Takım yetkilileri, yeniden takibe aldı.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Öte yandan Portekiz Milli Takım yetkililerinin, Oliveira'yı önümüzdeki maçlarda izleyeceği kaydedildi.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

UZUN ZAMANDIR FORMAYA HASRET
Sergio Oliveira, 1 yılı aşkın süredir Portekiz Milli Takım formasını giymiyor.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

Oliveira, daha önce 13 kez Portekiz Milli Takım formasını giymişti.

Galatasaraylı Sergio Oliveira'ya müjde! İzlemeye geliyorlar

30 yaşındaki futbolcu son olarak 27 Haziran 2021'de Belçika önünde görev yaptı.

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