Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Türk statüsünde oynayamayan Yusuf Demir gündem olmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılı takım aynı olay yüzünden bir stoper transferinden de vazgeçti. O isim bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Türk asıllı Edvin Kurtuluş...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Yusuf Demir'e Türk pasaportu çıkarıp yerli statüsünde oynatmak isteyen Galatasaray, bu konuda TFF nezdinde bir karşılık bulamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Rakip takım taraftarları başta kamuoyundan da tepkiler geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Yusuf alan sarı-kırmızılı ekibin, Türk asıllı Edvin Kurtuluş'la da ilgilendiği ama onu da Türk statüsünde oynatamayacağı için vazgeçtiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Yusuf Demir gibi 22 yaşındaki Türk asıllı Edvin Kurtuluş da, Türk Milli Takımını değil İsveç Mialli Takımı'nı tercih etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Hammarby takımında forma giyen genç oyuncu 2 karşılaşmada İsveç Milli Takımında oynadı. Galatasaray yönetimi Kurtuluş için TFF'ye başvurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Türk statüsünde oynayamayacağı bilgisini almasının ardından transferinden vazgeçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

KOSOVALI AİLEDEN

Edvin, İsveç'in Halmstad kentinde, kökleri Prizren'den gelen bir Kosovalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

Dedesi, Türkiye'ye muhacir olarak göç etmiş ve burada 'soyadı' yasası nedeniyle Kurtuluş soyadını almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom riske girmedi! Transferden vazgeçme sebebi...

1960'larda Kurtuluş'un ailesi, Edvin'in babasının doğduğu İsveç'e göç etti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici"
Aslan'dan sol bek harekatı! Milan'ın yıldızı radarda
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Eylül)
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" O isimden flaş Galatasaray yorumu! "Endişe verici" 07:41
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 00:50
F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... F.Bahçe'de Jesus farkı! Günde en az 5 saat... 00:18
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon Frutti Extra Cup’ta Bursaspor ikinci kez şampiyon 00:05
Daha Eski
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:01
Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! Mitrovic yıldızlaştı Sırbistan kazandı! 00:00
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:57
İspanya evinde mağlup! İspanya evinde mağlup! 23:56
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39
Portekiz deplasmanda çok farklı! Portekiz deplasmanda çok farklı! 23:39