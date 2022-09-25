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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Son dakika Galatasaray haberleri: Konyaspor maçının ilk yarısında orta alanda yaşanan sıkıntıları dikkate alan Okan Buruk, lider Adana Demirspor ile karşılaşacağı karşılaşmada değişikliğe gidecek. İşte Okan Buruk'un yapacağı değişiklikler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Cimbom, milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Aslan, bu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Galatasaray'ın golleri, Icardi ve Barış Alper'den geldi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Milli ara öncesi Konyaspor'u Nef Stadı'nda 2-1 yenerek 1 günlüğüne de olsa ligin zirvesine çıkan Galatasaray birkez daha zorlu bir maça hazırlanıyor.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar tüm çalışmalarını üç puan üzerine yapıyor.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

DİRENCİ ARTIRACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un Konyaspor maçının ilk devresinde orta alan ve buna bağlı olarak savunmada yaşanan sorunları dikkate alarak 11'de bazı değişimler yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Takvim'in haberine göre, tecrübeli hoca, sakatlığı geçen Frederick Midtsjö'ye forma vererek orta alanı güçlendirmeyi düşünüyor.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Buruk'un bu durumda Mertens'i sola çekeceği ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye göndereceği belirlendi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Başarılı teknik adamın 3. yerli olarak da Berkan Kutlu'yu sol bekte kullanabileceği gelen bilgiler arasında.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

MATA'NIN SÜRESİ VAR

Okan Buruk'un idmanlardaki performansına göre bu bölgede Kazımcan Karataş'ı da oynatabileceği öğrenildi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Fiziki açıdan takımın gerisinde olan yeni transfer Juan Mata'nın ise bir ihtimal Adana Demirspor maçının kadrosuna alınabileceği ifade edildi.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Ancak İspanyol yıldızın 15 dakikadan fazla sahada olması da beklenmiyor.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Takıma geç katılan bir diğer isim olan Mauro Icardi ise fiziki açıdan her geçen gün daha da iyiye gidiyor.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Bir aksilik olmazsa Arjantinli yıldız, Adana'da ilk 11'de oynayacak.

Okan Buruk sürpriz yapacak! Florya'da yoğun mesai

Teknik direktör Okan Buruk takımın gelişmesi ve sorunların ortadan kalkması için Florya'da yoğun bir mesai harcıyor.

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