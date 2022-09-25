GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Galatasaray'ın mecburi satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed boş durmuyor.
Galatasaray'ın mecburi satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed boş durmuyor.
Sezon başında 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile Fransa'ya gönderilen Mısırlı futbolcu milli tamımda da gollerine devam ediyor.
Lig maçlarında 8 karşılaşmada 2 gol atıp 2 asist ile üretti.
Mohamed, Toulouse ve Strasbourg maçlarında adını skorboarda yazdırdı.
Avrupa Ligi'nde de iki maça çıkan başarılı futbolcu, Olympiakos karşılaşmasını boş geçmedi.
Nantes forması ile adından söz ettiren Mohammed Muhammed ilk 11'de çıktığı milli maçta da şık bir gol attı.
KENDİNİ BULDU
Mısır'ın Nijerya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci gol Mohamed'den geldi.
Diğer iki golü ise Salah kaydetti. Mısır yerel basını ve Avrupa basını golcü futbolcudan övgüyle bahsederken, 'Her zaman Fransa'da oynamak istiyordu ve sonunda amacına ulaştı.
Nantes'ta kendisini buldu. Bu durum milli takıma da pozitif yansıdı' diye yazdılar.
Öte yandan Fransız kulübünün, Mostafa Mohamed'in bonsevrisini almak için Haziran ayını beklemeyeceği belirtildi.
Mısırlı yıldızdan çok memnun olan Fransızlar, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalarak 5 milyon 750 bin euro'yu yatıracak ve işi bitirecek.
KAP'A BİLDİRİM YAPILDI
G.Saray, Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı. KAP açıklamasında, "Şirketimize net 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir" ifadesi kullanılmıştı.
Mohamed'i çok daha yüksek bir fiyata satabileceğini düşünen Fransızlar, bir an önce oyuncunun tapusunu almayı planlıyor.
Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu erkenden satarsa devre arasında yapılacak transferlere kaynak yaratmış olacak.