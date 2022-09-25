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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Ligue 1'de çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol, 2 asist üreten Mohamed, Nijerya maçına da damga vurdu. Nantes'ın devre arasında 5 milyon 750 bin euro ödeyerek satın alma hakkını kullanacağı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
SAVAŞ ÇORLU
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Galatasaray'ın mecburi satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed boş durmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Sezon başında 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonu ile Fransa'ya gönderilen Mısırlı futbolcu milli tamımda da gollerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Lig maçlarında 8 karşılaşmada 2 gol atıp 2 asist ile üretti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Mohamed, Toulouse ve Strasbourg maçlarında adını skorboarda yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Avrupa Ligi'nde de iki maça çıkan başarılı futbolcu, Olympiakos karşılaşmasını boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Nantes forması ile adından söz ettiren Mohammed Muhammed ilk 11'de çıktığı milli maçta da şık bir gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

KENDİNİ BULDU

Mısır'ın Nijerya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci gol Mohamed'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Diğer iki golü ise Salah kaydetti. Mısır yerel basını ve Avrupa basını golcü futbolcudan övgüyle bahsederken, 'Her zaman Fransa'da oynamak istiyordu ve sonunda amacına ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Nantes'ta kendisini buldu. Bu durum milli takıma da pozitif yansıdı' diye yazdılar.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Öte yandan Fransız kulübünün, Mostafa Mohamed'in bonsevrisini almak için Haziran ayını beklemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Mısırlı yıldızdan çok memnun olan Fransızlar, devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalarak 5 milyon 750 bin euro'yu yatıracak ve işi bitirecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI

G.Saray, Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı. KAP açıklamasında, "Şirketimize net 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir" ifadesi kullanılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Mohamed'i çok daha yüksek bir fiyata satabileceğini düşünen Fransızlar, bir an önce oyuncunun tapusunu almayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mostafa Mohamed müjdesi!

Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu erkenden satarsa devre arasında yapılacak transferlere kaynak yaratmış olacak.

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