Neşeli idman

Cimbom'un dünkü çalışmasında Milli Takımlarına giden oyuncular yoktu. Kalan isimler keyifli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularının performansınından bir hayli memnun.



MAESTRO MUTLU

Oynadığı maçlarda direk şanssızlığını Konyaspor karşısında aşan Sergio Oliveira golü sonrası rahatladı. Portekizli futbolcu antrenmanlarda bir hayli keyifli. Teknik direktör Okan Buruk da sahaya büyük bir akıl koyan 30 yaşındaki oyuncusundan çok memnun. Attığı akıl dolu paslarla rakibin savunma örgüsünü kırıyor.