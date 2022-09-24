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Neşeli idman

Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Neşeli idman

Cimbom'un dünkü çalışmasında Milli Takımlarına giden oyuncular yoktu. Kalan isimler keyifli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularının performansınından bir hayli memnun.


MAESTRO MUTLU
Oynadığı maçlarda direk şanssızlığını Konyaspor karşısında aşan Sergio Oliveira golü sonrası rahatladı. Portekizli futbolcu antrenmanlarda bir hayli keyifli. Teknik direktör Okan Buruk da sahaya büyük bir akıl koyan 30 yaşındaki oyuncusundan çok memnun. Attığı akıl dolu paslarla rakibin savunma örgüsünü kırıyor.

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