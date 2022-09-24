Morali iyi

Galatasaraylı İcardi özel hayatında hayli çalkantılı günler geçiriyor. Arjantinli yıldız bir küs-bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan ayrıldı. Wanda önceki gece yarısı sosyal medyada yaptığı açıklamayla İcardi ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişme sarıkırmızılıları endişelendirirken Mauro İcardi'nin moral durumu merak ediliyordu. 29 yaşındaki oyuncunun dünkü idmanda keyifli olduğu gözlendi. Özel hayatında yaşadığı olumsuz durumu sahaya yansıtmayacağının izlenimini verdi. Takım arkadaşları da onunla sık sık şakalaşarak bu zor günlerinde kendisine destek oldular. Yönetim de performansının etkilenmemesi için yakın ilgi gösteriyor.